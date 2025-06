Manchester City Wydad 0-0 LIVE | la partita è cominciata

Stasera grande calcio internazionale con Manchester City e Wydad protagonisti nella sfida valida per il Mondiale per Club 2025. La partita, iniziata alle 23:32, promette emozioni e spunti interessanti: segui la nostra cronaca LIVE, scopri sintesi, tabellino e moviola. Resta con noi per vivere ogni istante di questa sfida affascinante che potrebbe riservare sorprese e colpi di scena fino al risultato finale!

Stasera il match valido per il Mondiale per Club 2025 Manchester City Wydad: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Manchester City Wydad, valevole per il Mondiale per Club 2025. Manchester City Wydad CRONACA E DIRETTA LIVE.

(Adnkronos) - Nella notte tra sabato 14 e domenica 15 giugno ha debuttato il nuovo Mondiale per Club, con la partita inaugurale tra l'Inter Miami di Leo Messi e gli egiziani dell'Al Ahly.

Mondiale per Club, il tabellone: calendario partite e date; Dove vedere tutte le partite del Mondiale per Club 2025 (anche gratis) in streaming e in tv; Guida al Mondiale per Club: gruppi, squadre, giocatori, allenatori, calendario, date e formula.

