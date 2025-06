Manchester City esordio con vittoria al Mondiale per Club | decide Foden!

Il Manchester City fa il suo debutto nel Mondiale per Club con una vittoria convincente, battendo 2-0 il Wydad grazie a un eccezionale Foden, autore di un gol e un assist. Dopo l’esordio dell’Inter, è ora il turno della squadra di Guardiola di mostrarsi al grande palcoscenico internazionale. La sfida al Wydad segna l’inizio di un percorso entusiasmante verso il titolo mondiale. Il City punta in alto, determinato a lasciare il segno.

Arriva l’esordio al Mondiale per Club anche per il Manchester City, che batte 2-0 il Wydad. Grande protagonista Foden, con un gol e un assist. IL VANTAGGIO – Dopo aver assisto all’esordio dell’Inter la scorsa notte, adesso è il turno del Manchester City al Mondiale per Club. La formazione di Pep Guardiola sfida il Wydad Athletic Club – squadra che ha sede nella città di Casablanca -, nella cornice dell’impianto sportivo Lincoln Financial Field di Filadelfia. Il match, valido come primo della fase a gironi del Gruppo G, viene sbloccato immediatamente dagli inglesi. Al 2?, infatti, Phil Foden mette subito in mostra le sue doti realizzative con il tap-in vincente piazzato all’angolino sinistro. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Manchester City, esordio con vittoria al Mondiale per Club: decide Foden!

In questa notizia si parla di: manchestercity - esordio - mondiale - club

#Lautaro non si dà pace dopo la disfatta dell'#Inter in finale di Champions: "Non ho parlato per 5-6 giorni, ho la tristezza addosso" ? Il capitano nerazzurro ha parlato in vista dell'esordio al Mondiale per Club ma la notte da incubo di Monaco di Baviera ha las Vai su Facebook

Prosegue il cammino dei 32 Club al Mondiale 2025: #ManCity alle prese con il #WydadCasablanca, #Blancos a sfidare l'#AlHilal di #Inzaghi e #bianconeri ad affrontare gli emiratini del #AlAin. Europee in vantaggio? Vai su X

Mondiale per club, il Manchester City batte il Wydad Casablanca. Esordio per Reijnders; Foden e Doku stendono il Wydad: parte bene il Mondiale del City. Esordio di Reijnders; Mondiale per Club 2025, le classifiche dei gironi e il calendario delle partite.

Manchester City-Wydad del Mondiale per club 2-0, gol di Foden e Doku: esordio ok per Guardiola - Pep avvisa così la Juventus, fra qualche ora in campo contro gli arabi dell'Al- Lo riporta corriere.it

Mondiale per Club, Manchester City-Wydad 2-0: Foden e Doku regalano i primi 3 punti a Guardiola - 0 il Wydad di Casablanca nel primo match del Gruppo G, lo stesso della Juventus, e comincia col piede giusto il suo Mondiale per Club ... Riporta sportmediaset.mediaset.it