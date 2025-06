mancano medici non obiettori aborto sospeso in ospedale caserta

A Caserta, il servizio di interruzione volontaria della gravidanza (Ivg) rimarrà sospeso fino al primo luglio a causa della mancanza di medici non obiettori. Tuttavia, con l'immissione in servizio di un ginecologo non obiettore, si apre una nuova fase di speranza e ripresa. La ripresa del servizio rappresenta un passo fondamentale per garantire i diritti delle donne e l'accesso a cure sicure. La decisione segna un importante progresso nel rispetto della libertà choice delle pazienti.

Tempo di lettura: 2 minuti Sospeso per mancanza di medici non obiettori, riprenderà il prossimo primo luglio all’ azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta il servizio di Interruzione Volontaria della Gravidanza (Ivg). Lo assicura il direttore generale del nosocomio Gaetano Gubitosa, che spiega che “ il 15 giugno è stato immesso in servizio un ginecologo non obiettore, e dunque entro luglio potremo ripartire con il servizio, che andrà poi a regime da settembre, quando entreranno in organico altri due medici non obiettori”. La sospensione dell’Igv, dovuta alle dimissioni dell’unico ginecologo non obiettore in servizio presso l’ospedale, ha provocato discussioni a Caserta, e la presa di posizione di associazioni di cittadini e partiti, come quelli del campo progressista casertano – Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Partito Socialista Italiano, Sinistra Italiana, Caserta Decide e Speranza per Caserta – che hanno richiesto ufficialmente un incontro a Gubitosa per chiarimenti sulla vicenda, sottolineando in una nota congiunta che “ questa criticità non è frutto di contingenze irrisolvibili, ma dell’assenza di una programmazione strutturale e di un’adeguata gestione delle risorse umane, a fronte di soluzioni percorribili come il ricorso a personale esterno qualificato, già previste nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale; non può essere tollerato che il pieno rispetto dei diritti e della salute delle persone gestanti venga vanificato da carenze organizzative”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it