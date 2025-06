Manca l' acqua in diverse zone di Catania a causa di un guasto in corso di riparazione

A causa di un guasto improvviso, molte zone di Catania stanno sperimentando interruzioni nell’erogazione dell’acqua, creando disagi per residenti e attività. Sidra, la società gestionale, sta lavorando senza sosta per riparare il problema e ripristinare il servizio al più presto. La situazione resta monitorata: continueremo ad aggiornare sui progressi e sulle tempistiche di riapertura delle fontane d’acqua.

Sidra, la società che gestisce il servizio idrico a Catania, rende noto che, a causa di un guasto improvviso, si stanno verificando disservizi nell'erogazione dell'acqua in diverse zone della città. L'area interessata comprende i quartieri e le vie di viale Castagnola, viale Bummacaro, Villaggio.

