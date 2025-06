Man of Steel 2 avrebbe introdotto correttamente i Green Lantern nel DCEU

L’attesa di un Man of Steel 2 che avrebbe integrato i Green Lantern nel DCEU alimentava sogni e speculazioni tra i fan. L’idea di unificarli in un sequel ricco di azione e collegamenti era il passo naturale per espandere l’universo di Superman e dei guardiani dello spazio. Purtroppo, questa visione non si è concretizzata, lasciando molti a chiedersi cosa avrebbe potuto essere. Eppure, la possibilità di ripensare a quel capitolo rimane ancora viva nel cuore dei fan.

Per quanto l’entusiasmo intorno al Superman di James Gunn e all’inizio del nuovo DCU sia palpabile, resta il rammarico per non aver potuto vedere Man of Steel 2 e i suoi collegamenti con Green Lantern, recentemente rivelati. Invece di ricevere un sequel tradizionale, Man of Steel del 2013 è stato seguito da Batman v Superman: Dawn of Justice nel 2016, un importante crossover che ha visto l’Uomo d’Acciaio e il Cavaliere Oscuro scontrarsi, fungendo anche da preludio a Justice League del 2017. Tuttavia, un vero Man of Steel 2 era effettivamente in fase di sviluppo, e le recenti rivelazioni lasciano immaginare cosa avrebbe potuto essere. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

