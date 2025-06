MAN inaugura la produzione in serie dei suoi camion elettrici

Con grande entusiasmo, MAN dà il via alla produzione di massa dei suoi innovativi camion elettrici nello stabilimento di Monaco, segnando un passo fondamentale verso un futuro più sostenibile nel settore dei trasporti. Questa iniziativa rappresenta non solo un traguardo industriale, ma anche un impegno concreto per ridurre l'impatto ambientale e promuovere una mobilità più verde a livello globale. Un capitolo importante che cambierà il volto della logistica europea e oltre.

(Adnkronos) – Nello stabilimento di Monaco, MAN ha ufficialmente avviato la produzione in serie dei suoi nuovi camion elettrici, segnando un passaggio cruciale nella trasformazione industriale verso la mobilità sostenibile. Alla cerimonia inaugurale erano presenti figure chiave come Alexander Vlaskamp, CEO di MAN, Michael Kobriger, membro del Board Produzione e Logistica, e Manfred Weber, Presidente . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

