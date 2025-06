Mamme deputate la battaglia della presidente Roberta Metsola | Nessuno dovrebbe scegliere tra mandato e genitorialità

Mamme deputate, la battaglia della presidente Roberta Metsola rappresenta un passo fondamentale verso un Parlamento europeo più equo e inclusivo. Con proposte innovative che mirano a eliminare il dilemma tra mandato e genitorialità, Metsola si impegna a costruire un ambiente in cui le mamme e i papà possano conciliare lavoro e famiglia senza sacrifici. Un cambiamento che potrebbe rivoluzionare le istituzioni e ispirare altri a seguire questa strada.

Se le riforme che ha proposto venissero adottate, il Parlamento europeo diverrebbe una delle istituzioni più moderne ed inclusive al mondo sulla maternità. Ne è convinta la presidente dell'Europarlamento Roberta Metsola che proprio in queste ore ha tracciato la strada su tutta una serie di iniziative per le deputate mamme. Ma anche per i papà che potrebbero ottenere il diritto di assentarsi per accogliere i nuovi arrivati. " Nessun rappresentante eletto – ha detto la presidente Metsola, in esclusiva per Notizie.