Mamma e figlia trovate morte a Villa Pamphili l’ultima triste verità su Stella | Da dove era fuggita

Tragedia a Villa Pamphili: mamma e figlia trovate senza vita in circostanze ancora misteriose scuotono l'opinione pubblica. La intricata vicenda, avvolta da identitĂ multiple e viaggi tra Malta e Roma, si concentra su Francis Kaufmann, un uomo di 46 anni con un passato oscuro. Cosa si cela dietro questa tristissima vicenda? Scopriamo insieme gli ultimi sviluppi di una storia che tiene tutti col fiato sospeso.

Un uomo dalla doppia (se non tripla) identitĂ , un viaggio iniziato a Malta e terminato tragicamente tra i sentieri di Villa Pamphili a Roma, e un mistero ancora tutto da chiarire sulle due vittime che hanno scosso l’opinione pubblica. Sono questi gli elementi al centro di una vicenda complessa, che vede protagonista Francis Kaufmann, 46enne americano, arrestato in Grecia con l’accusa di aver ucciso una giovane madre e la sua bambina di pochi mesi. L’uomo, noto anche come Rexal Ford e registrato sui social con il nome italiano di Matteo Capozzi, avrebbe pronunciato parole durissime all’udienza di convalida davanti alle autoritĂ elleniche: “Italiani mafiosi”, avrebbe detto con disprezzo, lasciando intravedere un atteggiamento ostile nei confronti delle autoritĂ del nostro Paese. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

