Mamma di due bambini trovata morta in casa sul corpo ferite da taglio

In una tranquilla giornata di Jesi, la scoperta di una giovane mamma di 30 anni senza vita sul suo balcone ha sconvolto la comunità. Con ferite da taglio e un coltello accanto, le autorità sono al lavoro per chiarire la dinamica di questa tragedia. L'ipotesi più probabile al momento è che si sia trattato di un gesto estremo, lasciando dietro domande ancora senza risposta. La vicenda resta sotto intensa indagine.

JESI – Una giovane mamma, di 30 anni, è stata trovata morta nel balcone di casa, oggi pomeriggio. Sul corpo aveva alcune ferite da taglio e c'era anche un coltello. I carabinieri stanno effettuando tutti gli accertamenti per ricostruire l'accaduto. L'ipotesi al momento più plausibile è che si è.

