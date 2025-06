Maltrattamenti madre condanna Bossi Jr

Una vicenda che scuote le coscienze e mette sotto i riflettori le ombre familiari di una delle figure più note del panorama politico italiano. Riccardo Bossi, figlio del celebre Umberto Bossi, è stato condannato per maltrattamenti nei confronti della madre, tra richieste di denaro e episodi di violenza. Questa triste storia ci invita a riflettere sulle fragilità nascoste dietro l'immagine pubblica. Un caso che continua a suscitare scalpore e domande sulla complessità delle relazioni familiari.

14.30 Riccardo Bossi, figlio primogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi, è stato condannato in Primo grado a un anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre avvenuti nel 2016 Tra gli episodi contestati a Riccardo Bossi ci sono incessanti richieste di denaro avanzate alla madre con scatti di ira che in un caso avrebbero portato Bossi a mettere le mani addosso alla madre facendole sbattere la testa contro il muro. Un'altra volta gli insulti e il clima teso avrebbero spinto la donna a fuggire da casa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: bossi - madre - maltrattamenti - condanna

Ancora guai giudiziari per Riccardo Bossi, 45 anni, primogenito del Senatur: è stato condannato mercoledì dal giudice monocratico di Varese Rossana Basile a un anno e quattro mesi oltre al pagamento delle spese processuali per il reato di «maltrattamenti i

