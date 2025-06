Maltrattamenti alla madre il figlio di Bossi condannato a un anno e quattro mesi

Un episodio che getta ombre sulla figura di Riccardo Bossi, il figlio del celebre fondatore della Lega Umberto, ha portato a una condanna importante: un anno e quattro mesi di carcere per maltrattamenti alla madre. La vicenda, risalente al 2016, solleva dubbi sulla vita privata di una famiglia storica della politica italiana. Ma cosa c’è davvero dietro questa sentenza? Scopriamo insieme i dettagli di un caso che ha scosso l’opinione pubblica.

Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto, è stato condannato a un anno e quattro mesi di carcere dal Tribunale di Varese per maltrattamenti nei confronti della madre, Gigliola Guidali. La sentenza accoglie la richiesta del pm. I fatti oggetto del processo risalgono al 2016: secondo l’accusa, Bossi junior – che ha sempre negato ogni addebito – faceva continue richieste di soldi a Guidali, che in quel periodo lo ospitava nella sua casa di Azzate (Varese), e aveva scatti d’ira che in un caso lo hanno portato a metterle le mani addosso, facendole sbattere la testa contro il muro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Maltrattamenti alla madre, il figlio di Bossi condannato a un anno e quattro mesi

In questa notizia si parla di: bossi - maltrattamenti - madre - condannato

Le richieste di denaro, gli scatti d’ira, gli insulti: Riccardo Bossi condannato a 16 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre - Riccardo Bossi, figlio del fondatore della Lega Umberto Bossi, è stato condannato a 16 mesi per maltrattamenti sulla madre, un episodio che ha scosso l’opinione pubblica e riaperto il dibattito sui limiti del rispetto familiare.

Le richieste di denaro, gli scatti d’ira, gli insulti: Riccardo Bossi condannato a 16 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre Vai su X

Riccardo Bossi, il figlio di Umberto condannato per maltrattamenti alla madre. Le richieste di soldi e gli scatti d'ira: il racconto choc >> https://buff.ly/h5k2UJd Vai su Facebook

Condannato a 16 mesi per maltrattamenti alla madre Riccardo Bossi, il figlio del fondatore della Lega Nord; Maltrattamenti alla madre, Riccardo Bossi condannato a 16 mesi; Riccardo Bossi condannato a un anno e 4 mesi per maltrattamenti sulla madre - LaPresse.

Maltrattamenti alla madre, il figlio di Bossi condannato a un anno e quattro mesi - Riccardo Bossi è stato condannato a un anno e quattro mesi per violenze nei confronti della madre, che lo ospitava in casa ... ilfattoquotidiano.it scrive

Riccardo Bossi condannato a 16 mesi per maltrattamenti alla madre: le richieste di soldi e gli scatti d'ira, ecco cosa è successo - Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi, è stato condannato in primo grado dal tribunale di Varese a un anno e 4 mesi ... Come scrive msn.com