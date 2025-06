maltempo inizia la conta dei danni

Il maltempo continua a mietere danni nel territorio reggiano, con interventi di emergenza e sopralluoghi che si susseguono senza sosta. A Casalgrande, il sindaco Giuseppe Daviddi e i tecnici sono al lavoro per valutare l’entità dei danni e avviare rapidamente le operazioni di ripristino. In questa fase, la priorità è garantire la sicurezza delle famiglie colpite e ricostruire presto un tessuto ormai provato dalla furia degli eventi atmosferici.

Sono continuati anche ieri i sopralluoghi nelle zone danneggiate dal maltempo che ha colpito anche il comprensorio ceramico reggiano. Molti i problemi segnalati nel comune di Casalgrande dove operatori, tecnici e il sindaco Giuseppe Daviddi hanno visitato le aree coinvolte per mettere in moto la macchina per ripristinare la situazione in tempi il piĂą possibile rapidi. Sono quattro le abitazioni interessate dall' esondazione del Rio Rocca in via Rio Rocca a Veggia. Alcuni lavori nella sezione dell'alveo erano stati compiuti anche a seguito dell'ultima alluvione, ma la "potenza della perturbazione di lunedì ha reso quanto fatto sostanzialmente inutile – dice Daviddi –.