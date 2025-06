Maltempo in arrivo a Reggio Calabria | diramata l' allerta gialla

Prepariamoci ad affrontare il maltempo che si avvicina a Reggio Calabria: piogge sparse, temporali isolati e un’allerta gialla in vigore fino a giovedì 19 giugno. La Protezione civile regionale ha lanciato l’allarme per criticità idrogeologica e idraulica, invitando alla massima prudenza. Restate aggiornati e adottate tutte le precauzioni necessarie per proteggere voi stessi e i vostri cari. Per ulteriori dettagli, continuate a seguirci.

Meteo, maltempo in arrivo sull'Italia: temporali su Calabria e Sicilia. Crollo delle temperature - Nei prossimi giorni, l'Italia sarà colpita da un intenso maltempo, con temporali previsti su Calabria e Sicilia e un significativo crollo delle temperature.

