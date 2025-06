Maltempo bomba d' acqua | albero caduto in via Romagnoli

Un mattino turbolento a Latina, dove il maltempo ha causato una bomba d'acqua e un albero caduto in via Romagnoli, nel quartiere Nicolosi. La violente pioggia ha messo a dura prova la città, lasciando dietro di sé disagi e danni. È stato dunque necessario intervenire rapidamente per mettere in sicurezza l’area e ripristinare la normalità, dimostrando ancora una volta come la natura possa sorprenderci e ricordarci l'importanza della prudenza durante le intemperie.

Il violento acquazzone che si è abbattuto questa mattina in alcune zone della provincia e del capoluogo ha creato non pochi disagi e qualche danno. A Latina in particolare, un grosso ramo si è spezzato ed è crollato in via Romagnoli, nella zona del quartiere Nicolosi.

