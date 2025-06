Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani 19 giugno | le regioni a rischio

Preparatevi a un’ondata di maltempo: domani, 19 giugno, le regioni del centro-sud sono sotto allerta gialla per temporali intensi. Piogge e rovesci si sposteranno progressivamente verso sud, portando possibili disagi e situazioni di rischio. Restate aggiornati e adottate le dovute precauzioni: la sicurezza viene prima di tutto. Continua a leggere.

Piogge e rovesci si spostano sempre di più verso sud e anche per la giornata di domani giovedì 19 giugno la Protezione civile ha valutato un'allerta meteo gialla per rischio temporali su quattro regioni del centro sud. 🔗 Leggi su Fanpage.it

