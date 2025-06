Maltempo a Mirabella Eclano | strada si sgretola sulla statale 90 intervengono i Carabinieri

Il maltempo a Mirabella Eclano ha causato il cedimento di una porzione della strada statale 90 delle Puglie, con la carreggiata che si sgretola sotto gli occhi preoccupati degli automobilisti. Intervenuti prontamente, i Carabinieri stanno gestendo la situazione per garantire la sicurezza e limitare i disagi. La criticità di questo evento mette ancora una volta in evidenza l’importanza di interventi tempestivi e di una rete di monitoraggio efficace per prevenire futuri rischi.

Mirabella Eclano – Nella serata di ieri, nei pressi della località Calore, personale della Compagnia Carabinieri è intervenuto lungo la strada statale 90 delle Puglie, dove le forti piogge abbattutesi sulla zona hanno provocato il cedimento di una porzione del manto stradale. Le conseguenze. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Maltempo a Mirabella Eclano: strada si sgretola sulla statale 90, intervengono i Carabinieri

