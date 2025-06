Malore in piscina durante la gita con l'oratorio a Cremona | gravissimo un bambino di 10 anni

Una triste giornata a Cremona: un bambino di 10 anni, durante una gita con l’oratorio, ha accusato un malore in piscina e ora si trova in condizioni gravissime all’ospedale di Bergamo. La comunità si stringe attorno alla famiglia, sperando in un rapido miglioramento. È un ricordo che lascia tutti sconvolti, sottolineando l’importanza della prevenzione e dell’attenzione nei momenti di svago. Continua a leggere per conoscere gli ultimi aggiornamenti.

È stato trasportato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in condizioni gravissime un bambino di dieci anni che nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 18 giugno, si è sentito male in piscina a Torre de' Picenardi (Cremona). 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: piscina - cremona - bambino - anni

Cremona, malore in piscina: gravissimo bimbo di 10 anni - Una giornata drammatica a Torre de Picenardi, dove un bambino di appena 10 anni ha avuto un grave malore in piscina e ora lotta tra la vita e la morte.

Tutti i prodotti che servono a mantenere pulita e sana la tua piscina! #lacremonagarden #finaleemilia #pergotenda #pergole #arredogiardino #fioriepiante #fioriture #piscinefuoriterra #serra #garden #GiardinoEGiardinaggio #offertaspeciale #estate #piscina Vai su Facebook

Cremona: bimbo di 10 anni sta male in piscina, soccorso con il defibrillatore. È gravissimo; Cremona, malore in piscina: gravissimo bimbo di 10 anni; Si sente male mentre è in piscina con il centro estivo: gravissimo un bimbo di 10 anni.

Cremona: bimbo di 10 anni sta male in piscina, soccorso con il defibrillatore. È gravissimo - Il ragazzino si trovava nell’impianto con fratello, sorella e gli altri frequentatori del Grest parrocchiale di Canneto sull’Oglio ... Da msn.com

Malore in piscina, gravissimo bimbo di 10 anni - È stato trasportato all'ospedale Papa Giovanni XXIII in elicottero, e in condizioni gravissime, un bambino di dieci anni che nel primo pomeriggio di oggi si è sentito male i ... msn.com scrive