Malore fatale muore a 25 anni | sequestrato il cellulare

Bomporto (Modena), 18 giugno 2025 – Si sarebbe sentito male all’improvviso, dopo essersi coricato nel proprio letto. Nel giro di pochi istanti, senza neppure il tempo di chiedere aiuto, sarebbe infatti stato colto da un arresto cardiaco che non gli ha dato scampo. E’ morto così, lunedì notte un ragazzo egiziano di 25 anni. Il giovane straniero si trovava ospite all’interno di una struttura di accoglienza per stranieri di Bomporto quando, poco prima di mezzanotte, è stato colto da malore fatale. Le cause del decesso però sono ancora tutte da accertare: la procura ha chiesto che la salma venga posta a disposizione dell’autorità giudiziaria per effettuare l’autopsia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it