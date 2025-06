Malore durante l' escursione sul Passo Pordoi riminese soccorso in elicottero

Durante un'escursione sul suggestivo Passo Pordoi, un turista di 73 anni di Rimini ha improvvisamente accusato un malore, mettendo a rischio la sua sicurezza in un territorio difficile da raggiungere. L'intervento tempestivo dell’elicottero del Suem 118 di Pieve di Cadore è stato fondamentale per il suo recupero rapido e sicuro, dimostrando ancora una volta quanto sia essenziale la prontezza dei soccorsi in ambienti impervi.

Nella mattinata di mercoledì l'elicottero del Suem 118 di Pieve di Cadore è stato inviato sul Passo Pordoi per recuperare un escursionista di 73 anni di Rimini che, intorno alle 11, è stato colto da un malore improvviso. Vista la zona impervia si è reso necessario l'intervento dell'eliambulanza. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Malore durante l'escursione sul Passo Pordoi, riminese soccorso in elicottero

