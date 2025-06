Malore durante la salita al Sentiero delle Vasche | 19enne si accascia portato in ospedale

Durante una splendida giornata di escursione al Sentiero delle Vasche a Valmadrera, un ragazzo di 19 anni si è improvvisamente accasciato, mettendo in serio pericolo la sua salute. Il gruppo, preoccupato, ha immediatamente chiesto soccorso alla centrale Soreu dei Laghi, che ha attivato le squadre di emergenza. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo, il giovane è stato trasportato in ospedale per le cure necessarie, dimostrando quanto sia fondamentale la prontezza in queste situazioni.

Un ragazzo di 19 anni era in escursione con altre persone e stava percorrendo la salita del Sentiero delle Vasche, in località Valmadrera. Improvvisamente ha avuto un malore e non è più stato in grado di proseguire. Il gruppo ha quindi deciso di chiedere aiuto. La centrale Soreu dei Laghi ha.

