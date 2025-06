Malore a Carenno anziano soccorso d' urgenza

Un grave malore ha colpito un 79enne a Carenno, suscitando preoccupazione e rapidità di intervento. I soccorritori sono intervenuti in codice rosso lungo la Sp180, cercando di stabilizzare le sue condizioni. La scena si è svolta nel tardo pomeriggio di ieri, evidenziando ancora una volta quanto sia fondamentale l'intervento tempestivo. Le sue condizioni rimangono critiche, ma l’intera comunità resta speranzosa in un esito positivo.

Sarebbero gravi le condizioni di un 79enne colto da un forte malore nel tardo pomeriggio di ieri, martedì, a Carenno. L'allarme è scattato in codice rosso poco dopo le 19 lungo la Sp180 che attraversa il paese dell'alta Valle San Martino. L'intervento in codice rosso La centrale di Areu -. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Malore a Carenno, anziano soccorso d'urgenza

