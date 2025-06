Malmenata in auto dal compagno la salva una pattuglia

Un episodio di violenza si è consumato nel cuore della città, quando una donna malmenata dal suo compagno è stata salvata da una tempestiva operazione della polizia locale. La sua richiesta di aiuto ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente, sottolineando l’importanza di intervenire prontamente contro ogni forma di abuso. Ecco come la sicurezza e il coraggio delle persone comuni possono fare la differenza in momenti cruciali.

Schiaffeggiata, strattonata, malmenata. Una donna, vittima del compagno che viaggiava in auto con lei, l’altro giorno ha chiesto aiuto in strada a una pattuglia della polizia locale, prontamente intervenuta impedendo che la situazione potesse degenerare. Accade nel primo pomeriggio di lunedì, quando una pattuglia della polizia locale, nelle vicinanze del Policlinico, è stata fermata da un’auto con a bordo un uomo e una donna, entrambi poco sotto i trent’anni. La donna, visibilmente agitata e con diverse ecchimosi, si è rivolta agli agenti chiedendo aiuto. Gli operatori, percepita la gravità della situazione, hanno immediatamente messo in sicurezza la giovane, mentre cercavano di calmare l’uomo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Malmenata in auto dal compagno, la salva una pattuglia

In questa notizia si parla di: auto - pattuglia - malmenata - compagno

Tenta di rubare un'auto sotto gli occhi di una pattuglia della Stradale - Un tentativo audace e sfortunato per un ladro straniero di 27 anni, che ha deciso di mettere alla prova la vigilanza delle forze dell’ordine sotto gli occhi vigili della Polizia Stradale.

Valentina Boscaro, 33 anni, è seduta sul sedile del passeggero in un’auto parcheggiata ad Abano Terme, Padova. Al suo fianco, Mattia Caruso, 30 anni, il fidanzato con cui condivide da tempo una relazione complessa, fatta di litigi, tensioni, accuse reciproch Vai su Facebook

Malmenata in auto dal compagno, la salva una pattuglia; Furibonda lite tra fidanzati: la manda in ospedale con una sberla in faccia; Pattuglia di polizia aggredita dal branco davanti al Church 81: calci, pugni e lanci di bottiglie. Chiuso il locale.

Malmenata in auto dal compagno, la salva una pattuglia - Una donna, vittima del compagno che viaggiava in auto con lei, l’altro giorno ha chiesto aiuto ... Da ilgiorno.it

Malmenata dal compagno davanti al figlio, arrestato 36enne - La giovane mamma è stata curata in ospedale Si è salvata solamente perché è riuscita a chiamare i carabinieri prima che il compagno potesse farle del male. ilgiornale.it scrive