Malattia professionale Electrolux condannata a pagare 53mila euro a un' operaia

In un caso che mette in luce l'importanza della tutela dei diritti dei lavoratori, il Tribunale di Treviso ha condannato Electrolux a pagare 53mila euro a una operaia riconoscendo la responsabilità dell'azienda per una malattia professionale contratta sul posto di lavoro. Questa sentenza rappresenta un passo significativo nella lotta per condizioni lavorative più sicure e giuste, sottolineando che la salute dei dipendenti deve sempre essere una priorità.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, Roberta Poirè, ha emesso ieri, 17 giugno, una sentenza in cui ha accolto pienamente il ricorso della operaia della Electrolux Italia SPA, riconoscendo la responsabilità dell'azienda per la malattia professionale contratta dalla lavoratrice e.

