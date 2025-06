Malattia e gravi patologie | l’ARAN tutela i supplenti ATA e docenti a termine

Malattia e gravi patologie rappresentano momenti delicati nella vita di insegnanti e personale ATA a tempo determinato. L’ARAN ha recentemente fornito importanti chiarimenti, garantendo tutela e diritti nel rispetto dei contratti collettivi. Questi aggiornamenti offrono una guida fondamentale per affrontare assenze legate a ricoveri ospedalieri e terapie invalidanti, assicurando trasparenza e tutela per chi lavora nel settore scolastico. Scopriamo insieme cosa cambia e come proteggere i tuoi diritti.

L’ARAN ha fornito nuovi chiarimenti sull’interpretazione dei contratti collettivi relativi alle assenze per malattia dovute a gravi patologie per il personale scolastico a tempo determinato. La risposta ufficiale, contenuta nell’orientamento applicativo n. 34563, riguarda in particolare i casi di ricovero ospedaliero e le assenze legate alle terapie invalidanti. Chiarimenti dell’ARAN sulle assenze per gravi patologie . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: gravi - patologie - aran - malattia

Assenze gravi patologie supplenti docenti e ATA: spetta l’intero stipendio anche per quelle dovute alle conseguenze delle terapie - In situazioni di assenze derivanti da gravi patologie, il personale docente e ATA assunto a termine può sentirsi rassicurato: in presenza di terapie temporaneamente invalidanti, spetta l'intero stipendio anche durante i giorni di ricovero ospedaliero.

Gravi patologie, terapie invalidanti e giorni di ricovero: quale trattamento economico spetta al personale docente e ATA a tempo determinato?; Gravi patologie e ricovero ospedaliero: cosa spetta ai supplenti in caso di assenza - orientamento ARAN; Assenze per malattia, quali sono le regole per le gravi patologie per docenti, ATA e dirigenti scolastici?.

Gravi patologie, terapie invalidanti e giorni di ricovero: quale trattamento economico spetta al personale docente e ATA a tempo determinato? - In particolare, con orientamento applicativo 34563 ha risposto alla seguente domanda: In caso di gravi pato ... Lo riporta tecnicadellascuola.it

Assenze per malattia, due recenti pareri ARAN su gravi patologie e periodo di ferie - ma anche l’ulteriore attestazione che la stessa si configuri come patologia grave che ha richiesto o richiede l’effettuazione di terapie salvavita. Riporta tecnicadellascuola.it