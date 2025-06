Mal di smartphone | l’allarme cresce anche in Toscana Giovani sempre più connessi ma senza difese

L’allarme cresce anche in Toscana: giovani sempre più connessi, ma senza adeguate difese digitali. Secondo il rapporto “Tempi digitali” di Save the Children, il 67,3% dei minori tra 6 e 17 anni naviga quotidianamente online, spesso senza le competenze per farlo in sicurezza. Questa digitalizzazione precoce e incontrollata rischia di generare serie conseguenze educative e sanitarie, evidenziando l’urgenza di interventi mirati per proteggere le nuove generazioni.

L'uso precoce e massiccio di internet e social media tra bambini e adolescenti sta diventando una vera emergenza educativa e sanitaria, anche in Toscana. Secondo il nuovo rapporto di Save the Children, intitolato "Tempi digitali", il 67,3% dei minori tra i 6 e i 17 anni nella regione è online ogni giorno, spesso senza le competenze necessarie per muoversi in sicurezza. Il rischio maggiore? Una digitalizzazione precoce e incontrollata che genera ansia, isolamento, disturbi del sonno, cali di attenzione e persino dipendenza. A lanciare l'allarme è anche Maria Antonietta Gulino, presidente dell'Ordine degli Psicologi della Toscana: " Non si tratta di demonizzare la tecnologia, ma di garantire maggiore sicurezza e consapevolezza.

