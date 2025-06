Magnifica montagna 400 eventi per rilanciare il territorio

Immergetevi nella magia delle Dolomiti Friulane, dove il progetto triennale "Magnifica Montagna" ha trasformato ogni angolo in un palcoscenico di eventi imperdibili. Con oltre 400 appuntamenti, il territorio si rivela piĂą vivo che mai, pronto a riscoprire la sua anima autentica. Per il 2025, si preparano sette straordinarie "Top Experience" che promettono di lasciare un segno indelebile nel cuore di visitatori e locali.

Il progetto triennale "Magnifica Montagna" conclude la sua fase principale con un bilancio altamente positivo e l'annuncio di sette "Top Experience" inedite per il 2025. Questa iniziativa, frutto della collaborazione tra TEF, la Magnifica ComunitĂ di Montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - "Magnifica montagna", 400 eventi per rilanciare il territorio

In questa notizia si parla di: magnifica - montagna - eventi - rilanciare

Magnifica montagna, 400 eventi per rilanciare il territorio; Collarmele (AQ), pronta la quarta edizione del Festival del giovani dell’Appennino; Aviano. In stazione torna il treno storico: un viaggio alla scoperta delle Dolomiti friulane.

Triennale di successo per “Magnifica Montagna”: 400 eventi - PORDENONE – Sono stati presentati nella sede della Camera di Commercio di Pordenone – Udine, i dettagli della terza annualità dell’accordo di sistema tra TEF (società in house della Camera di Commerci ... Scrive pordenoneoggi.it

Rilanciare la montagna lucana, una proposta di legge di FdI - Il "Piano di rilancio della montagna lucana" si concretizzerà, al massimo in un paio di mesi, in una proposta di legge regionale, sulla quale ha lavorato il gruppo ... Come scrive msn.com