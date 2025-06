Maglia Juventus svelato un nuovo kit che ha già fatto impazzire i tifosi bianconeri | ecco quando verrà utilizzato La FOTO con tutti i dettagli

La Juventus ha svelato il nuovo kit per la stagione 2025/26, lasciando i tifosi bianconeri senza fiato. La prima immagine ufficiale della Icon jersey rivela un design innovativo e fedele al concept originale, confermando la volontà di abbinare modernità e tradizione. I fan già impazziscono all’idea di indossare questa divisa, che promette di scrivere nuove pagine di passione e successo. Ecco quando potrà essere sfoggiata e tutti i dettagli che fanno sognare i supporters.

Maglia Juventus, svelato un nuovo kit in vista della prossima stagione: la FOTO con tutti i dettagli. Spuntano le prime immagini ufficiali della nuova Icon jersey della Juventus 202526. La divisa, tanto attesa dai tifosi, è praticamente identica al concept emerso mesi fa: una conferma per chi sperava in un design moderno.? Anteprima: prima immagine reale della #Icon jersey 202526! Praticamente identica a quella che postammo un po' di mesi fa in LQ! #JuJersey Thx to @andarsofian pic.twitter.com3QaGUegYaK — La Maglia Bianconera (@LaBianconera) June 18, 2025 Linee pulite e bianche in stile retrò, il colore verde e il logo che ha già fatto scatenare i tifosi bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com