maggioranza e opposizione divise sul ruolo del comitato etico

Il dibattito sul fine vita accende le discussioni tra maggioranza e opposizione, riflettendo profonde divisioni etiche e morali. Il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, sottolinea l'importanza di preservare la dignità umana in ogni decisione. Con tante proposte sul tavolo, il cuore del confronto resta la tutela dei valori fondamentali dell’individuo, un tema che continuerà a suscitare intense riflessioni e confronti pubblici.

Il dibattito sul fine vita è intenso nella pubblica opinione, nella politica, nella società. Scandisce il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin che ieri ha avuto un colloquio col vicepremier Antonio Tajani (insieme nella foto): "Sulla regolamentazione del fine vita ci sono tante proposte, noi speriamo veramente che qualunque soluzione, qualunque decisione venga presa sia a salvaguardia della dignità umana ". Ma restano ampie le distanze fra maggioranza e opposizioni. Nel comitato ristretto delle commissioni Giustizia e Affari costituzionali del Senato si sono confrontate le proposte del centrodestra, che non ha depositato un testo con le sue proposte, ma le ha esposte a voce nel corso della riunione, ha parlato, per bocca della presidente leghista della commissione Giustizia Giulia Bongiorno di "passi avanti" e della "centralità" che per l'area governativa assume la questione dell'istituzione di un comitato etico.

