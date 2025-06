Mafia traffico di droga e armi fine dell’inchiesta Sud-Est | sono 107 gli indagati

Un'operazione senza precedenti scuote il Sud-Est: 107 indagati in un'inchiesta che smaschera un'organizzazione mafiosa coinvolta nel traffico di droga e armi. La Procura di Lecce conferma la gravità della minaccia, evidenziando come questa rete criminale abbia infiltrato la regione. Tra le figure di spicco, Marco Antonio Penza e Santo Gagliardi si distinguono, ma il focus resta sulla lotta determinata contro il crimine organizzato, perché solo così si può sperare in un futuro più sicuro e giusto.

LECCE - La Procura di Lecce ribadisce la propria posizione: una delle organizzazioni smantellata con l'inchiesta "Sud-Est" era a tutti gli effetti un'associazione mafiosa. Dall'elenco dei 107 indagati esclude i due uomini posizionati al vertice, Marco Antonio Penza e Santo Gagliardi, considerati.

