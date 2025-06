Mafia | nuove minacce a Claudia Caramanna procuratrice per i minorenni di Palermo

Nuove minacce alla procuratrice per i minorenni di Palermo, Claudia Caramanna, che con coraggio si impegna a offrire un'alternativa alle giovani generazioni intrappolate nel ciclo mafioso. Continuando a incontrare le mogli dei boss arrestati e promuovendo il protocollo «Liberi di scegliere», Caramanna spera di spezzare le catene della criminalità e di costruire un futuro di legalità . La sua determinazione rappresenta una luce di speranza in una terra spesso avvolta dall’ombra della mafia.

