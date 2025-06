Madrid si oppone all’obiettivo della Nato di una spesa militare al 5 per cento del pil

Madrid si oppone con fermezza all’obiettivo della NATO di raggiungere una spesa militare pari al 5% del PIL, scatenando un dibattito acceso a pochi giorni dal vertice cruciale di L’Aja. La posizione spagnola evidenzia le tensioni e le divergenze nelle alleanze internazionali, mentre il mondo osserva attentamente le prossime decisioni. Leggi tutto per scoprire come questa scelta potrebbe influenzare il panorama geopolitico.

A pochi giorni da un vertice cruciale previsto all’Aja il 24 e il 25 giugno, la Spagna ha ribadito di non essere disponibile ad aumentare la spesa militare al 5 per cento del pil, come chiedono con insistenza la Nato e gli Stati Uniti. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Madrid si oppone all’obiettivo della Nato di una spesa militare al 5 per cento del pil

In questa notizia si parla di: nato - spesa - militare - cento

L'Italia raggiunge il 2% della spesa per la Difesa, ma alla Nato non basta - L'Italia ha finalmente raggiunto l'obiettivo del 2% del Pil per la spesa in difesa, un impegno preso insieme agli alleati della Nato nel 2014.

La questione è semplice. meloni giura alla NATO che raddoppierà la spesa militare in 10 anni. Con 3000 miliardi di euro di debito pubblico. 48 ore prima il Ministro schillaci annunciava che per la Sanità Pubblica ci sono zero euro, davanti a 6 milioni di italiani Vai su Facebook

Madrid si oppone all’obiettivo della Nato di una spesa militare al 5 per cento del pil; Per arrivare al 5% di spesa militare sul PIL nel 2035 servono 100 miliardi in più; Nato, spesa al 5% del PIL: gli alleati accolgono la richiesta di Trump.

Madrid si oppone all’obiettivo della Nato di una spesa militare al 5 per cento del pil - A pochi giorni da un vertice cruciale previsto all’Aja il 24 e il 25 giugno, la Spagna ha ribadito di non essere disponibile ad aumentare la spesa militare al 5 per cento del pil, come chiedono con in ... Segnala internazionale.it

Nato: al summit dell'Aja l'obiettivo per la difesa è che ogni Paese contribuisca al 5 per cento del Pil - La soglia prevista dovrebbe essere scomposta al 3,5 per il settore militare vero e proprio e all'1,5 per gli investimen ... Si legge su vanityfair.it