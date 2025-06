Madre uccisa a colpi d’accetta dopo un banale rimprovero per un mancato saluto

Una tragica vicenda che ha sconvolto la comunità di Racale, dove un'esplosione di violenza ha portato alla perdita di una madre. Teresa Sommario, 52 anni, è stata brutalmente uccisa con un’accetta dal proprio figlio, in un gesto dettato da un banale rimprovero. Questo drammatico episodio ci ricorda quanto possa essere sottile il confine tra normalità e tragedia, lasciandoci con una domanda...

RACALE – Almeno due colpi assestati con un’accetta da boyscout, uno al petto e l’altro all’altezza della nuca. È morta così, Teresa Sommario, 52enne di Racale, in un torrido pomeriggio di fine primavera, per mano del figlio maggiore, Filippo Manni, di 21 anni. Lui, reo confesso, ha reso una. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Madre uccisa a colpi d’accetta dopo un banale rimprovero per un mancato saluto

In questa notizia si parla di: colpi - accetta - madre - uccisa

Racale, donna uccisa dal figlio a colpi d’accetta: fermato 21enne - Una tragedia scuote Racale, nel cuore della provincia sud di Lecce, dove una donna è stata brutalmente uccisa a colpi d’accetta dal proprio figlio 21enne.

Femminicidio a Racale, donna di 54 anni uccisa dal figlio Dopo aver colpito a morte la madre con un’accetta, il 21enne ha tentato la fuga, ma è stato arrestato dai Carabinieri. Per approfondire, qui https://www.antennasud.com/femminicidio-a-racale-donna Vai su Facebook

Una donna uccisa a colpi d’accetta dal figlio, una casa di famiglia trasformata in scena del crimine. Vai su X

Lecce, uccide la madre con un'accetta, confessa il 21enne: Mi aveva rimproverato; Madre uccisa a colpi d’accetta dopo un banale rimprovero per un mancato saluto; Filippo Manni uccide la mamma Teresa Sommario a colpi di accetta: «Mi aveva rimproverato e mi si è spento tutt.

Lecce, uccide la madre a colpi di accetta e scappa: fermato 21enne - Una donna di 53 anni, Teresa Sommario, è stata uccisa in casa a Racale, in provincia di Lecce, dal figlio che l'ha colpita con una accetta. Si legge su msn.com

Teresa Sommario uccisa dal figlio con cinque colpi di accetta: una lite sull’auto prima del delitto - Racale, in provincia di Lecce, sconvolta per l’omicidio della donna di 53 anni per mano del figlio Filippo, fino a quel momento conosciuto come “un ragazzo ... Secondo bari.repubblica.it