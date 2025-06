Madre e figlia morte a villa Pamphili Si indaga sui contatti di Ford

Le misteriose vicende di Villa Pamphili si intrecciano con un nuovo capitolo: l’indagine sui contatti di Francis Kaufmann, alias Rexal Ford. Le tracce emergenti delineano un percorso inquietante che coinvolge il californiano arrivato in Italia a bordo di una barca charter, proveniente da Malta, e le sue mosse recenti. In questo scenario, si apre un'ombra di enigmi ancora irrisolti, lasciando intendere che dietro a questa vicenda potrebbe celarsi molto di più di quanto si possa immaginare.

Continua la ricostruzione dell’identità di Francis Kaufmann alias Rexal Ford (in foto), grazie alle tracce che cominciano a delineare l’intricato tragitto compiuto dal 46enne californiano in questi ultimi mesi. Il presunto killer di Villa Pamphili ha raggiunto l’Italia con una barca charter alla fine dello scorso marzo, partendo da Malta, dove avrebbe vissuto fin dal 2023, per approdare in Sicilia. Non è ancora chiaro se sulla barca ci fossero anche la sua compagna con la bimba, ma appare invece sempre più plausibile agli investigatori che l’uomo sia riuscito ad avere appoggi grazie ad una rete di conoscenze anche in Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Madre e figlia morte a villa Pamphili. Si indaga sui contatti di Ford

