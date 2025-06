Maddie McCann Christian Brückner uscirà dal carcere 2 mesi prima perché un donatore anonimo ha pagato per lui 1500 euro di multa

generosità di un donatore misterioso, Christian Brückner lascerà il carcere due mesi prima del previsto, grazie a un pagamento di 1500 euro di multa. Il sospettato principale del caso Madeleine McCann si trova ora in una fase cruciale della sua vicenda giudiziaria. La notizia ha suscitato scalpore e interrogativi sul ruolo dei donatori anonimi nel sistema penitenziario. Un episodio che potrebbe rivoluzionare le modalità di sconto delle pene in Italia e oltre.

Il principale sospettato per l’omicidio di Madeleine McCann uscirà in anticipo dal carcere. Il 52enne Christian Brückner deve ringraziare un donatore anonimo grazie al quale usufruirà di uno sconto di pena di due mesi. Brückner è attualmente in prigione in un carcere tedesco per scontare una pena di sette anni relativa allo stupro di un’anziana turista americana in Portogallo. L’uomo doveva uscire di prigione a settembre 2025, ma grazie alla donazione in denaro di un misterioso benefattore anticiperà ad inizio estate la sua libertà. Come riferito dalla Bild, il donatore ha infatti pagato una multa di 1500 euro derivante da precedenti condanne. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it