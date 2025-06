Macron | Stop ai raid di Israele Meloni in pressing | Negoziati subito

crisi che rischia di destabilizzare l’intera regione. Macron chiede un immediato stop ai raid israeliani e invita a negoziati urgenti, mentre Meloni sottolinea l’importanza di un pressing diplomatico forte. Roma si mobilita, conscia che solo il dialogo potrà preventivamente scongiurare una escalation devastante. È ora di agire con responsabilità: la pace non può più attendere.

Roma, 19 giugno 2025 – Stop ai raid israeliani scollegati dal rischio nucleare o missilistico dell’Iran. Emmanuel Macron alza la voce perché Israele e Stati Uniti non rendano il conflitto in corso “una grave minaccia per la sicurezza regionale”. In una Unione europea che assiste con naturale agitazione all’avvitamento della guerra e addirittura al possibile ingresso in campo degli Stati Uniti, il presidente francese fa da contraltare alla liberatoria pro Gerusalemme del cancelliere tedesco Friedrich Merz, secondo il quale Israele “sta facendo il lavoro sporco per tutti”. Una frase che crea un solco tra i 27 schierati sull’asse mediano del cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net