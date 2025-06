Macron spinge per una soluzione negoziata al conflitto tra Israele e Iran

Macron spinge con determinazione per una soluzione negoziata al conflitto tra Israele e Iran, evidenziando l'importanza di un approccio diplomatico per garantire stabilità e pace nella regione. Durante il Consiglio di Difesa e Sicurezza, il presidente francese ha incaricato il ministro degli Esteri di avviare iniziative con i partner europei più vicini, puntando a trovare un accordo duraturo sul programma nucleare e balistico. È fondamentale agire con decisione...

Nel corso del Consiglio di Difesa e Sicurezza, il presidente francese Emmanuel Macron "ha incaricato il ministro degli Esteri di prendere nei prossimi giorni un'iniziativa, con i partner europei più vicini, per proporre una soluzione negoziata esigente, capace di mettere fine al conflitto" tra Israele e Iran. Lo riferiscono fonti dell'Eliseo. Macron ha poi sottolineato che "una soluzione duratura sul programma nucleare e balistico potrà essere raggiunta unicamente attraverso il negoziato " e ha "ricordato la volontà della Francia di avviare un dialogo senza concessioni con l'Iran sulle sue attività di destabilizzazione regionale".

