Macron rilancia i negoziati sull’Iran | Proporremo una soluzione Kallas Ue | Sanzioni a Israele per Gaza? Per me sì

In un contesto internazionale segnato da tensioni crescenti, Emmanuel Macron si distingue come il principale protagonista europeo nel tentativo di rilanciare il dialogo tra Iran e Israele. Con determinazione, il presidente francese ha convocato il Consiglio di difesa e sicurezza, assumendo un ruolo attivo nella ricerca di soluzioni diplomatiche. Ora, con l’incarico affidato al ministro degli Esteri, si apre una nuova fase di negoziati che potrebbe cambiare il volto della stabilità nella regione.

È ancora una volta Emmanuel Macron il leader europeo che più tenta di scuotere la politica estera del Vecchio Continente. Il presidente francese, che mercoledì 18 giugno ha riunito il Consiglio di difesa e sicurezza, si intesta ora con forza la strada della diplomazia per risolvere la guerra tra Israele e Iran. Macron, fanno sapere fonti dell’Eliseo, «ha incaricato il ministro degli Esteri di prendere nei prossimi giorni un’iniziativa, con i partner europei più vicini, per proporre una soluzione negoziata esigente, capace di mettere fine al conflitto». Secondo Parigi, una soluzione duratura sul nucleare di Teheran può essere raggiunta «unicamente attraverso il negoziato». 🔗 Leggi su Open.online

