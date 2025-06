Macron | Preoccupazione per escalation

Macron esprime forte preoccupazione per l'escalation del conflitto tra Israele e Iran, sottolineando i rischi di un'ulteriore destabilizzazione regionale. Durante un Consiglio di Difesa, ha evidenziato come i bombardamenti israeliani colpiscano sempre più obiettivi civili e non solo impianti nucleari o balistici iraniani, aumentando il numero di vittime innocenti. Per Macron, è urgente trovare soluzioni diplomatiche e evitare che questa crisi si intensifichi ulteriormente.

20.20 Il presidente francese,Emmanuel Macron, Macron,ha riunito un Consiglio di Difesa e Sicurezza dedicato al conflitto fra Israele e Iran.Secondo fonti dell' riferito da fonti dell'Eliseo, Macron ha "sottolineato preoccupazione per l' escalation,con bombardamenti israeliani che colpiscono sempre di più obiettivi non legati al programma nucleare e balistico iraniano,e un numero crescente di vittime civili in Iran e Israele". Per Macron è "necessario porre urgentemente fine a queste operazioni militari portatrici di minacce per la sicurezza". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

