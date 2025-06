Maccioni | Sorpreso riscoprire il rispetto in un mondo dove la cattiveria diventa valore

In un mondo in cui la cattiveria sembra trasformarsi in virtù, Maccioni si sorprende riscoprendo il valore del rispetto. Un editoriale del caporedattore di Avvenire mette in luce come parole dure e violente, come “li abbiamo asfaltati”, siano diventate comuni anche nel linguaggio politico, citando esempi come Donald Trump. Un richiamo a riflettere su quanto sia urgente riscoprire il rispetto per preservare la dignità umana e il confronto civile.

Un editoriale del caporedattore di Avvenire tra le tracce dell’esame. Il giornalista: “Oggi si dice ‘li abbiamo asfaltati’, un linguaggio usato anche in politica, come mostra Donald Trump”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Maccioni: “Sorpreso, riscoprire il rispetto in un mondo dove la cattiveria diventa valore"

