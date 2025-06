Maccioni e la riflessione sulla parola Rispetto alla maturità 2025

Oltre 500 mila studenti si confrontano con la prima prova della maturità 2025, e tra le tracce emerge un tema cruciale: il rispetto. Riccardo Maccioni, nel suo articolo su Avvenire, invita a una profonda riflessione sulla società italiana e sul suo possibile futuro. È l’occasione per interrogarsi su cosa significhi davvero rispetto, non solo come valore individuale, ma come pilastro di un’Italia che aspira a crescere e migliorare.

Più di 500 mila studenti alle prese con la prima prova scritta della maturità 2025. Tra le tracce per la Tipologia B, il testo argomentativo, assieme ad alcuni estratti di Telmo Pievani e Piers Brendon, selezionato anche il tema del rispetto. Il testo, preso da un articolo di Riccardo Maccioni su Avvenire del dicembre 2024, invita a una riflessione collettiva sulla società italiana e su cosa potrebbe e vorrebbe diventare, partendo proprio dal concetto che Treccani e ministero dell'Istruzione e del Merito hanno scelto come parola dell'anno nell'ambito del progetto "Le parole valgono".

