Lezioni di sicurezza divertenti e coinvolgenti per i piccoli di Vimodrone: tra macchinine, giochi e incontri con gli agenti di polizia locale, i bambini imparano il codice della strada in modo pratico e interattivo. Un progetto che mira a creare consapevolezza precoce sulle norme di sicurezza, promuovendo comportamenti responsabili sia come pedoni che come ciclisti. Perché insegnare ai più giovani le regole del traffico significa costruire un futuro più sicuro per tutti.

Lezioni di sicurezza per i più piccoli: macchinine, giochi, incontri. Così i bambini dell’asilo imparano il codice della strada con gli agenti di polizia locale e gli attori di Industria Scenica. Vimodrone continua nell’opera di avvicinare anche anche loro alle regole. L’obiettivo del progetto è quello di sensibilizzarli "sull’importanza di un comportamento sicuro quando ci si trova per strada, sia come pedoni che come ciclisti - dice il sindaco Dario Veneroni -. L’iniziativa rappresenta un prezioso tassello del percorso di educazione civica e di crescita dei futuri cittadini, li aiuta a sviluppare consapevolezza e senso di responsabilità ". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Macchinine, percorsi e giochi. Bimbi a lezione di sicurezza

