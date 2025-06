Ma Dove Vivono i Cartoni!? tornano a Città della Scienza per presentare La scienza delle Favole

Preparati a un’avventura magica e istruttiva! "Ma Dove Vivono i Cartoni!?" torna a Città della Scienza per svelare i segreti della scienza attraverso le affascinanti favole che hanno conquistato grandi e piccini. Un’occasione unica per scoprire come l’immaginazione e la conoscenza si intrecciano, creando un viaggio fantastico tra scienza e fantasia. Non perdere questa straordinaria iniziativa che inaugura la stagione estiva con entusiasmo e meraviglia...

Un viaggio fantastico per tutta la famiglia dove scienza e immaginazione si incontrano, per grandi e piccoli Città della Scienza inaugura la sua programmazione estiva con un evento speciale.

