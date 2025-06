Ma chi è il matto?

Ma chi 232 il matto? Trump ha sorpreso tutti annunciando la sua preferenza per includere Russia e Cina nel G7. Un gesto che lascia molti a chiedersi se sia un pazzo o un genio del caos. Ilde Kestler, via email, ci invita a riflettere: non è fondamentale capire le motivazioni di Trump, ma riconoscere che la politica egemonica americana si tramuta sempre in una strategia di potere che utilizza la frusta con...

Trump ha sconcertato tutti dicendo che vorrebbe la Russia e anche la Cina nel G7. Non ho ancora capito se è un pazzo o un furbo di sette cotte. Ilde Kestler via email Gentile lettrice, non è importante sapere se la stravaganza, diciamo così, di Trump sia un fatto connaturato alla fisiologia dell’individuo o una tecnica del caos controllato. L’importante è capire che la politica egemonica americana è sempre uguale a sé stessa: usare la frusta con l’Europa per tenerla in servitù e sottomettere gli altri con la forza delle armi o la forza economica (sanzioni). L’unica differenza è metodologica. Trump enuncia la strategia con bastone e carota, minacce, adulazioni, dazi, tasse mercantili, ecc. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

