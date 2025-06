MO Salvini | Israele è avamposto della difesa dell’Occidente

In un mondo segnato da tensioni geopolitiche, le parole di Salvini assumono un peso cruciale: l’Iran rappresenta la minaccia più grave per l’Occidente, mentre Israele si configura come la sua principale difesa. La corsa al nucleare iraniano rischia di mettere in pericolo non solo Israele, ma l’intera stabilità regionale e globale. È fondamentale comprendere le sfide e gli alleati in prima linea per un futuro di pace e sicurezza.

Roma, 18 giu. (askanews) – L’Iran è “l’avamposto più pericoloso” contro l’Occidente mentre Israele è “l’avamposto della difesa dell’Occidente”. E “sicuramente la priorità è evitare che l’Iran si doti della bomba atomica, perché questo metterebbe non Israele, ma noi e qualunque Paese, anche arabo moderato, in condizioni di estremo pericolo”. Lo ha affermato il vicepremier e ministro di Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini intervistato da “Fuori dal coro” su Rete4. “Il regime islamico iraniano è un regime fondato sulla morte, sul terrore e quindi chiunque combatta qualcuno che vuole dotarsi della bomba atomica per distruggere gli stati confinanti, ovviamente fa legittima difesa anche a nome nostro”, ha proseguito. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Israele non sta esercitando alcun diritto alla difesa: ha spudoratamente aggredito un altro Paese, forte del sostegno incondizionato dell'Occidente. Del resto, lo dice anche la storia: Israele ha sempre ignorato il diritto internazionale. E oggi sta trascinando il mo

