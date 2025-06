M¥ss Keta a Colle Val d’Elsa | concerto di agosto unica data in Toscana

Preparati a vivere un'esperienza indimenticabile: Colle Val d'Elsa si trasforma in un palcoscenico naturale per l’unica tappa toscana di M¥ss Keta, l’icona che incanta e sorprende. Venerdì 23 agosto 2025, arte, musica e libertà si fondono in un evento esclusivo che renderà l’estate colligiana memorabile. Non perdere questa occasione unica di immergerti nel suo universo enigmatico e magnetico—il futuro ti aspetta!

Colle Val d'Elsa, 18 giugno 2025 – M¥ss Keta accende Colle di Val d'Elsa: il 23 agosto un concerto tra arte, musica e libertà. Unica data Toscana. Venerdì 23 agosto 2025 Colle si trasforma in un palco a cielo aperto: arriva M¥ss Keta, l'icona mascherata, protagonista assoluta dell'estate colligiana per 'colle fabbrica cultura' neonato festival a colle di val d'elsa, nel cuore della toscana. Da sempre enigmatica e magnetica, M¥ss Keta è molto più di una cantante: è performer, provocatrice e voce fuori dal coro. Con il suo stile inconfondibile e i suoi testi che mescolano ironia, cultura queer, critica sociale e glam milanese, ha ridefinito la scena musicale italiana.

