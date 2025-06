Lutto nel giornalismo pisano | è scomparso Fabrizio Del Pivo

Il giornalismo pisano piange la scomparsa di Fabrizio Del Pivo, un uomo che ha dedicato la sua vita alla cronaca e all’amore per la città di Pisa. Il suo sorriso e la passione per il mestiere resteranno sempre impressi nelle pagine della nostra storia. La perdita di un collega e amico così stimato lascia un vuoto incolmabile nel cuore di tutti noi, ricordando che il suo impegno continuerà a vivere attraverso le sue parole e i ricordi condivisi.

Un lutto ha scosso l'ambiente del giornalismo pisano martedì 17 giugno, il giorno dedicato alla celebrazione del patrono cittadino San Ranieri. Nella sua casa si è spento Fabrizio Del Pivo, giornalista appassionato del proprio lavoro e profondo amante della sua città e, in particolare, del Pisa.

