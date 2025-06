L’università forma laureati per un mondo del lavoro che non esiste più

L'università italiana forma laureati per un mondo del lavoro che non esiste più. La scoperta più sorprendente dei giovani negli ultimi anni è che una laurea non garantisce più un mestiere stabile, ben pagato e appagante. Questo cambiamento non è avvenuto in modo brusco, ma è il risultato di un lento declino dell’ascensore sociale che per decenni ha contraddistinto l’Occidente. Un fenomeno che richiede urgentemente nuove soluzioni e prospettive.

La più consistente scoperta fatta da molti giovani negli ultimi anni è che laurearsi non è più un passaporto per un lavoro stabile, ben retribuito e soddisfacente. Non è stato un crollo improvviso di credibilità, ma un lento disfacimento dell’ascensore sociale che per molti decenni ha reso l’Occidente il luogo dell’opportunità. Il valore della laurea si è appannato non solo a causa della qualità, a volte discutibile, della formazione o della distrazione crescente degli studenti nell’era degli smartphone. Tutti questi elementi contano, ma il nodo centrale è un altro: è cambiata la struttura stessa del lavoro e il modo in cui le società avanzate decidono cosa premiare. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - L’università forma laureati per un mondo del lavoro che non esiste più

