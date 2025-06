L’Università conferma che non c’è dispersione di Pfas

L’università italiana conferma che i prodotti assorbenti possono essere riciclati senza rischi di dispersione di PFAS nell'ambiente. Una notizia fondamentale per il settore, evidenziata dal presidente di Retiambiente, Daniele Fortini, che sottolinea l’importanza di approfondire gli aspetti scientifici di questa problematica. Lo studio, commissionato da i-Foria e condotto dall’eccellenza accademica nazionale, apre nuove prospettive per un’economia più sostenibile e responsabile.

"Si possono riciclare i prodotti assorbenti evitando la dispersione di PFAS nell'ambiente". Lo dichiara il presidente di Retiambiente Daniele Fortini. "E' emersa la necessità di approfondire gli aspetti relativi ai PFAS, e pertanto abbiamo fornito uno studio scientifico in merito. La ricerca, condotta dall'Università, istituzione di ricerca scientifica per eccellenza in Italia, è stata commissionata da i-Foria e messa a disposizione nella documentazione fornita a RetiAmbiente. È naturale – aggiunge Fortini – che sia il detentore della tecnologia a guidare e monitorare i progressi dell'innovazione, e nell' economia circolare la ricerca continua rappresenta un valore imprescindibile.