L’unica sicurezza di Emanuelli | Bisogna provare a essere felici

Lasciare il sicuro per l’incerto, perché la vera sicurezza sta nel cuore e nella felicità che si sceglie di coltivare. In "Tutta questa felicità", Emanuelli ci guida attraverso le ferite di un amore complicato, dimostrando che anche dopo il dolore più profondo, c’è spazio per la rinascita e la libertà. La sua storia ci ricorda che il vero coraggio è provare a essere felici, sempre.

"Dopo un amore tossico non possiamo tornare quelli di prima ma possiamo tornare a essere felici". Nel suo ultimo romanzo, il decimo, Tutta questa felicità (Feltrinelli), Roberto Emanuelli racconta ciò che accade quando una storia finisce male: il dolore ma anche l'opportunità di rinascere. "Da queste profonde ferite usciranno farfalle libere", diceva Alda Merini. Romano, classe '78, Emanuelli ha lasciato il lavoro "sicuro" in banca per scommettere sulla scrittura. Nel 2015, sceglie di auto pubblicare il suo primo libro Davanti agli occhi; da lì inizia una carriera di successi con le principali case editrici italiane, accompagnata da un crescente seguito sui social.

