Lungomare di Napoli bandi per gestire i due nuovi ormeggi | canoni a base di gara 4.000 e 6.000 euro

Il lungomare di Napoli si prepara a rinnovarsi con due nuovi bandi per la gestione degli ormeggi, offrendo opportunità interessanti agli operatori economici. Con canoni a base di gara di 4.000 e 6.000 euro, i soggetti singoli potranno presentare le proprie offerte entro 20 giorni, scegliendo tra Rotonda Diaz e Rotonda Nazario Sauro. La sfida ora è confrontare le proposte e valorizzare al massimo questa occasione di sviluppo e innovazione sullo splendido lungomare partenopeo.

Tempo di lettura: 2 minuti Campi boa per gli ormeggi sul Lungomare di Napoli, pubblicati i bandi per la gestione stagionale. Entro 20 giorni gli operatori economici, soltanto in forma singola, potranno formulare offerte per uno solo dei due lotti. Vale a dire Rotonda Diaz (26.650,50 mq) e Rotonda Nazario Sauro (28.865 mq). La disponibilità del bene avrà durata dalla data di rilascio fino al prossimo 30 settembre. La comparazione delle offerte terrà conto di criteri economici e tecnici. Tra i primi, punteggio massimo andrà al concorrente con il maggior rialzo percentuale sul canone a base d’asta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Lungomare di Napoli, bandi per gestire i due nuovi ormeggi: canoni a base di gara 4.000 e 6.000 euro

In questa notizia si parla di: lungomare - napoli - bandi - ormeggi

Napoli, torna il Giro d'Italia: la carica dei 350mila, blindato il lungomare - Napoli riaccoglie il Giro d'Italia, con 350.000 persone pronte a vivere un'emozionante giornata. Il lungomare, blindato e colorato dal cielo rosa di metà maggio, diventa il palcoscenico di eventi straordinari.

Pontili a Napoli, concessioni ok 580 posti a Mergellina:«Ma ne servono di più»; Gli ormeggi dietro la guerra social di Rita De Crescenzo a Borrelli. Rafforzata scorta al deputato; Lungomare di Napoli, c'è l'ok ad ormeggi presso Rotonde Diaz e Nazario Sauro: Contro l'abusivismo.

Sigilli a ormeggi abusivi sul lungomare di Napoli: moglie del proprietario minaccia suicidio - Sul lungomare di Napoli sequestrati due ormeggi non autorizzati con 9 barche ... Secondo ilmattino.it

Ormeggi, ok a due nuovi campi boe contro l’abusivismo. Ma in rete parte petizione per bloccarli - Il Comune ha autorizzato l’allestimento di altri due campi boe “da destinare alle imbarcazioni da diporto volte ad ampliare l’attu ... Da napoli.repubblica.it